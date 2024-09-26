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72 ОМБр спростувала відхід з Вугледара: захисники залишаються в місті

Ворог проводить штурми. 

72 ОМБр спростувала відхід з Вугледара: захисники залишаються в місті
Захисники залишаються у Вугледарі
Фото: скріншот

Захисники з 72 бригади продовжують оборону Вугледара. Ворог не припиняє штурмувати їхні позиції, але вони тримають оборону.

Відповідне відео з Вугледара записав один з її бійців. На відео чути численні вибухи. 

Раніше про нібито відхід бійців повідомили в медіа.

"Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугедар. Наразі, попри важкі штурми і важкі обставини, ми на місці", – сказав він. 

Учора голова Донецької ОВА повідомив, що російські ДРГ прориваються до Вугледара. В місті залишилося близько ста місцевих, які не хочуть виїжджати. Ворог штурмує місто технікою. 

До повномасштабної війні у Вугледарі мешкали 15000 людей, пише Суспільне. Зараз ворог фактично зруйнував місто і намагається оточити.

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