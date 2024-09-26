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Повітряні сили: вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова

У повітрі всього перебували чотири борти винищувачів Міг-31К.

Повітряні сили: вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова
Фото ілюстративне
Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 26 вересня із 10.00 по 11.00 під час тривоги зафіксували три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал", – наголосили у Повітряних силах. 

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