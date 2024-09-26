Повітряні сили: вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова

Сьогодні, 26 вересня із 10.00 по 11.00 під час тривоги зафіксували три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору Російської Федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
За попередніми даними у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.
"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння. Прохання швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал", – наголосили у Повітряних силах.
- У Хмельницькій ОВА повідомили про ракетну атаку на інфраструктурні об'єкти області.
- Тим часом у КМВА роз'яснили інформацію про вибухи під час тривоги і заявили, що ППО у столиці не працюювала і відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні.