Головне за ніч та ранок четверга, 26 вересня: атака на Київ, 189 боєзіткнень, пакет допомоги від США на 375 млн доларів

Нічна повітряна атака, 189 бойових зіткнень, бої на Лиманському та Покровському напрямку, втрати окупантів, ворожі обстріли, ситуація в Курській області.

Російська армія уночі атакувала Київ. В місті працювала протиповітряна оборона.

За даними голови КМВА Сергія Попка, внаслідок атаки в Печерському районі загорілася п'ятиповерхівка. Пожежа виникла на першому поверсі. "Попередньо внаслідок повітряної атаки російських безпілотників сталася розгерметизація газової труби", – розповів він.

Там пошкоджено два десятки авто, а ще уламки впали на територію дитсадка.

"Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів", – повідомили в ДСНС.

Після 7 ранку Попко знову повідомив про роботу протиповітряної оборони. Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася впродовж п'яти годин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксували 189 бойових зіткнень. Росія завдала двох ракетних ударів (чотири ракети), 75 авіаударів (118 КАБ), провела понад 4600 обстрілів, зокрема 109 – з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Гродівки, Костянтинівки та Селидового. Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт зазнав авіаудару керованими авіабомбами.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Цукуриного, Гірника, Максимільянівки та Георгіївки.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями ворог зі своєї території активно застосовує керовані авіабомби та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 15 авіаційних ударів, використавши при цьому 26 керованих авіабомб.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 російських окупантів, 10 танків, 71 артсистему та 44 бойові броньовані машини ворога.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Станом на 08:00 повідомляли про 8 поранених, зокрема про 14-річного підлітка.

О 08:00 начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу перебувають у лікарні. Чоловік у тяжкому стані, жінка в стані середньої тяжкості.

Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств. Понівечені приватні будинки.

Уночі українська протиповітряна оборона збила 66 запущених Росією "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.

У ніч на 26 вересня 2024 року ворог атакував Сумщину двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області, Одещину – чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря.

На Сумщині внаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 71-річна пенсіонерка.

Також окупанти випустили по Україні 78 ударних БпЛА типу «Shahed» Райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Орел та Курськ.

У результаті протиповітряного бою збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила). Один із безпілотників повернувся у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях.

Також російська армія вранці в четвер у декілька хвиль запустила ракети "Кинджал".

О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети.

Через зліт ракетоносія МіГ тривога була оголошена по всій країні. О 10:35 був відбій, а вже через 20 хвилин ворог знову запустив "Кинджали" курсом на Житомир і Хмельницьку область.

Загалом під час другої хвилі, за даними Повітряних сил, ворог запустив близько чотирьох ракет.

Відбій оголосили об 11:17. Через 20 хвилин оголосили нову тривогу.

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні 66-го пакета військової допомоги на 375 мільйонів доларів.

Його надають, щоб "забезпечити Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб".

Що увійшло до пакету – в новині.

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