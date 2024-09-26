На Миколаївщині РФ атакувала інфраструктурний об'єкт, були відключення світла

У ніч на 26 вересня на Миколаївщині ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, були відключення абонентів.
Як повідомив начальник Миколаївської ОВА, минулося без постраждалих. Всіх споживачів вдалося заживити.
Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».
Учора, 25 вересня, о 13:15, 13:50, 16:10 та 18:00 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Унаслідок атак у с. Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає.
- Уночі ППО збила 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети.
- Унаслідок російського авіаудару на Сумщині у власному будинку загинула літня жінка.
- На Прикарпатті ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, також від обстрілів постраждала столиця.