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На Миколаївщині РФ атакувала інфраструктурний об'єкт, були відключення світла

Також через ворожу атаку пошкоджені два авто.

На Миколаївщині РФ атакувала інфраструктурний об'єкт, були відключення світла
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім
Фото: Макс Требухов

У ніч на 26 вересня на Миколаївщині ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в області, були відключення абонентів. 

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА, минулося без постраждалих. Всіх споживачів вдалося заживити. 

Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу «Shahed 131/136».

Учора, 25 вересня, о 13:15, 13:50, 16:10 та 18:00 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Унаслідок атак у с. Дмитрівка пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає.

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