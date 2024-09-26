Через російські атаки на Харківщині поранена людина. У області зайнялися пожежі

Через російські атаки на Харківщині поранена людина. У області упродовж доби займалися пожежі через обстріли.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Сьогодні вранці унаслідок ворожого обстрілу с. Івашки, що у Богодухівському районі, постраждала одна людина.

Вночі напередодні, близько 23:00, у с. Приколотне унаслідок авіаційного удару горіла трава на площі 400м.кв. Пошкоджено вікна, дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі.

Близько 19:40 у с. Дуванка Золочівської громади у результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки, господарчі споруди.

Біля 15:00 у с. Варварівка Чугуївськиого району унаслідок обстрілу горів флігель.

О 14:40 за межами с. Богуславка, через обстріл горіла хвойна підстилка на площі 15га.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та у напрямку Лозової.

Минулої доби унаслідок агресії РФ на Харківщині 40 людей постраждали, 5 загинули.