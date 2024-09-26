Росія повторно запустила "Кинджали"

Російська армія вранці четверга у декілька хвиль запустила ракети "Кинджал". Спершу – близько 10 години. Про це повідомили в Повітряних силах.

О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети.

Через зліт ракетоносія МіГ тривога була оголошена по всій країні. О 10:35 був відбій, а вже через 20 хвилин ворог знову запустив "Кинджали" курсом на Житомир і Хмельницьку область.

Загалом під час другої хвилі, за даними Повітряних сил, ворог запустив близько чотирьох ракет.