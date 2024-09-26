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Росія повторно запустила "Кинджали"

Вони летіли курсом на Хмельницьку область. 

Російська армія вранці четверга у декілька хвиль запустила ракети "Кинджал". Спершу – близько 10 години. Про це повідомили в Повітряних силах. 

О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети.

Через зліт ракетоносія МіГ тривога була оголошена по всій країні. О 10:35 був відбій, а вже через 20 хвилин ворог знову запустив "Кинджали" курсом на Житомир і Хмельницьку область. 

Загалом під час другої хвилі, за даними Повітряних сил, ворог запустив близько чотирьох ракет.

  • Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно. 
  • У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто. 
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