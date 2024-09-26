Росія повторно запустила "Кинджали"

Російська армія вранці четверга у декілька хвиль запустила ракети "Кинджал". Спершу – близько 10 години. Про це повідомили в Повітряних силах.
О 10:01 військові повідомили про ракету курсом на Хмельницьку область. Через дві хвилини вони попередили про запуск ще однієї ракети.
Через зліт ракетоносія МіГ тривога була оголошена по всій країні. О 10:35 був відбій, а вже через 20 хвилин ворог знову запустив "Кинджали" курсом на Житомир і Хмельницьку область.
Загалом під час другої хвилі, за даними Повітряних сил, ворог запустив близько чотирьох ракет.
- Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно.
- У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто.