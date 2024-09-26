У Хмельницькій ОВА повідомили про ракетну атаку на інфраструктурні об'єкти області

Під час тривоги Росія намагалася завдати ракетної атаки по об'єктах інфраструктури Хмельницької області.
Про це повідомили у ОВА.
"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", – йдеться у повідомленні.
Також сили ППО збили два "шахеди" над областю.
"За інформацією на цю годину, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.Разом з тим, внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області", – зазначили у ОВА.
На місце події виїхали усі відповідні служби.
- Уночі під час повітряної тривоги, сили ППО над Хмельниччиною збили 3 "шахеди".
- Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно.
- У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджені п'ять будинків і 20 авто. На Прикарпатті вночі ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури.