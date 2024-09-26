У Хмельницькій ОВА повідомили про ракетну атаку на інфраструктурні об'єкти області

Також на Хмельниччині збили два "шахеди".

Під час тривоги Росія намагалася завдати ракетної атаки по об'єктах інфраструктури Хмельницької області.

Про це повідомили у ОВА.

"Відбулися ракетні атаки по об'єктах інфраструктури області. На щастя, постраждалих і руйнувань немає", – йдеться у повідомленні.

Також сили ППО збили два "шахеди" над областю.

"За інформацією на цю годину, звернень щодо травмованих чи загиблих не надходило.Разом з тим, внаслідок атаки рф було пошкоджено господарську будівлю на території приватного домоволодіння області", – зазначили у ОВА.

На місце події виїхали усі відповідні служби.