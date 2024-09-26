Затримали чотирьох "веслувальників", які намагалися Дунаєм потрапити до Румунії

Чоловіки вирішили форсувати річку уночі, щоб їх не помітили прикордонники.

Чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку Дунай, затримали прикордонники Ізмаїльського загону вчора вночі.

Про це повідомили у ДПСУ.

Місцеві жителі, віком від 25 до 41 року, змовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки.

Аби прикордонники їх не побачили, свій задум реалізовували вночі, коли сів густий туман. Спочатку вони дістались острова Кислицький, ну а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега.

Проте не вийшло, на заваді став прикордонний наряд, який їх виявив за допомогою технічних засобів і затримав.

На порушників склали протоколи за статтями 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та 202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму», рішення по яким ухвалить суд та керівник прикордонного підрозділу відповідно.

На Одещині піймали прикордонника, що хотів переправити ухилянта у Молдову.