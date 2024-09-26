$10 тис за перетин кордону: на Прикарпатті викрили організатора незаконних "поїздок"

Чоловік мав мотоциклом відвезти "клієнта" до Чернівецької області через високогір'я та ліси аж до румунського кордону.

На Прикарпатті викрили і затримали 27-річного мешканця Коломиї, який був організатором схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Як повідомили у Нацполіції, вартість таких "послуг" становила 10 тисяч американських доларів.

Свого «клієнта» фігурант мав перевезти мотоциклом в прикордонну зону Чернівецької області. Маршрут пролягав карпатським високогір'ям, лісами, поза пунктами пропуску, аж до румунського кордону.

Поліцейські затримали фігуранта під час отримання коштів від чоловіка, що підлягає мобілізації. Гроші від військовозобов’язаного чоловіка організатор отримав ввечері на одній із вулиць в Коломиї.

Під час обшуку правоохоронці вилучили кошти, отримані від протиправної діяльності, мобільний телефон та інші речові докази.

Фото: Нацполція Затриманий організатор незаконного перетину кордону

Слідчі уже оголосили фігуранту підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Від 2022 року викрили понад 600 організаторів незаконного виїзду за кордон.