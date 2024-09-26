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На Закарпатті затримали 21-річного зрадника, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста

Російські спецслужби обіцяли йому заплатити за "роботу", однак палій не отримав нічого. 

На Закарпатті затримали 21-річного зрадника, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста
Затриманий на Закарпатті палій
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали палія, який на замовлення російських спецслужб знищив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України. За задумом ворога серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора. 

Зрадником виявився 21-річний чоловік із Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У Телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Чоловікові обіцяли за "справу" 1000 доларів. 

За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України. Розраховуючи отримати грошову винагороду, зрадник зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору.Утім, замовник із Росії відмовився платити і пообіцяв розрахуватися після виконання ще декількох підпалів.

Правоохоронці викрили підпалювача під час виконання чергового «завдання» в Ужгороді. Підозрюваний, використовуючи легкозаймисту суміш, планував спалити військовий транспортний засіб. 

Затримали зрадника, який палив авто військових та волонтерів
Фото: Офіс генпрокурора
Затримали зрадника, який палив авто військових та волонтерів
Одна із знищених автівок
Фото: Офіс генпрокурора
Одна із знищених автівок

Замість грошей з РФ затриманий отримав підозру від слідчих Служби безпеки за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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