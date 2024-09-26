ВАКС стягнув на користь України активи російського олігарха Усманова на понад 2 млрд грн

У дохід держави стягнуто залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн та 100% статутного капіталу IT-компанії “Петер-Сервіс Україна”.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув на користь України активи російського олігарха Алішера Усманова на понад 2 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

“Міністерство юстиції України здобуло перемогу у ВАКС: активи Усманова на понад 2 млрд грн стягнуто на користь держави!” – написала Богатих.

Вона повідомила, що 25 вересня ВАКС задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів родини Скоч та Стрешинського, постановивши стягнути їх активи на користь держави.

Алішер Усманов – один із найвпливовіших бізнесменів Росії, засновник Групи USM. Спільно з партнерами Скочем А.В., Скочем В.М., Скоч В.А. та Стершинським В.Я., Усманов має вирішальний вплив на діяльність стратегічних галузей російської економіки: металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікаційний сектор та цифрові технології.

У дохід держави було стягнуто:

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тонн (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн);

100% статутного капіталу ТОВ «Петер-Сервіс Україна» – IT-компанії, яка раніше була під контролем Усманова.

“Триває строк на апеляцію. Докладемо всіх зусиль, щоб втримати рішення 1-ї інстанції в силі”, – додала Богатих.