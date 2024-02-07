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Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російського магната Усманова, —Reuters

Верховний суд віхилив апеляцію.

Верховний суд ЄС відмовився скасовувати санкції проти російського магната Усманова, —Reuters
Фото: EPA/UPG

Російсько-узбецький металургійний та телекомунікаційний магнат Алішер Усманов залишиться у списку санкцій ЄС. Верховний суд ЄС відхилив апеляцію.

Про це пише Reuters.

У березні 2022 року Євросоюз включив у санкційний список магната Алішера Усманова через "особливо тісні зв’язки" із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Він активно підтримував політику російського уряду щодо дестабілізації України", – йдеться в рішенні ЄС щодо санкцій.

Європейський суд також відхилив аналогічну апеляцію на санкційний список колишнього першого віце-прем'єра Росії Ігоря Шувалова.

ЄС назвав його "підтримкою дій і політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

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