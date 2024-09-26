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Шмигаль: після чергової атаки РФ енергосистема України працює в збалансованому режимі

Вимкнень електропостачання не заплановано.

Шмигаль: після чергової атаки РФ енергосистема України працює в збалансованому режимі
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Після чергової атаки РФ енергосистема України працює в збалансованому режимі, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети. Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них – у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли – енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано”, – повідомив прем’єр.

  • Уночі ППО збила над Україною 66 "шахедів" та 4 керовані авіаційні ракети. Росіяни всього запустили 78 безпілотників та 6 ракет.
  • Один із шахедів пролетів біля Рівненської АЕС на критично низькій висоті. Енергоатом поінформував про це відповідні установи.
  • Вранці РФ запустила три "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова. У повітрі всього перебували чотири борти винищувачів Міг-31К.
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