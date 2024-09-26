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У Києві відкрився другий центр рекрутингу української армії

В центрі не роздаватимуть повістки. Кожен громадянин зможе обрати собі посаду та військову частину згідно зі своїми побажаннями та цивільного досвіду.

У Києві відкрився другий центр рекрутингу української армії
Фото: Міноборони

У Києві відкрився другий центр рекрутингу української армії. Це вже 39-й центр в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Отримати всю необхідну інформацію та за бажанням рекрутуватися громадяни можуть за адресою: бульвар Івана Котляревського, 1/1 (приміщення Дніпровської РВА). Крім того, цивільні рекрутерки також надають всю необхідну інформацію за телефоном: 0671301451.

"Кампанія з рекрутингу відкриває унікальні можливості для мотивованих громадян. Це шанс не лише отримати цінний досвід та професійні навички, але й зробити свій внесок у звільнення нашої землі та наближення миру в Україні", - заявив Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Це вже другий центр рекрутингу української армії, який відкрито в столиці. Перший - у ЦНАПі Солом'янської райдержадміністрації, працює з 30 квітня цього року. До нього звернулося понад 2800 осіб.

У КМДА зазначили, що забезпечуватимуть роботу цих центрів та, за потреби - розширювати мережу.

У Міноборони зазначили, що в центрі не роздаватимуть повістки. Кожен громадянин зможе обрати собі посаду та військову частину згідно зі своїми побажаннями та цивільного досвіду.

"Наші центри — це інформаційно-консультаційні хаби, де кожен може дізнатися про доступні вакансії, необхідні кроки та документи для доєднання до Сил оборони. Ми допомагаємо людям знайти своє місце в армії, де їхні навички та бажання будуть найбільш затребувані", - пояснив уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Це вже 39 центр рекрутингу української армії в Україні. Загалом до мережі звернулося понад 18 500 осіб. 

У Міноборони також нагадали, що крім центрів, рекрутуватися можна також і онлайн, використовуючи платформи з пошуку роботи з якими відомство налагодило співпрацю. Загалом, з кінця минулого року на вакансії, розміщені на чотирьох платформах, відгукнулося більше ніж 370 тисяч громадян.

Актуальну інформацію щодо роботи мережі центрів рекрутингу української армії можна на сайті.

  • Перший у столиці Центр рекрутингу до ЗСУ відкили в квітні цього року

  • Перший в Україні рекрутинговий центр відкрили у Львові в лютому цього року. Це був пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з Львівською міською радою.

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