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Кабмін хоче віднести фінансування виробництва зброї і військової техніки до захищених статей бюджету

Над відповідними законодавчими змінами працюватимуть Мінекономіки разом з Міноборони, Мінфіном та Мінстратегпромом.

Кабмін хоче віднести фінансування виробництва зброї і військової техніки до захищених статей бюджету
Денис Шмигаль
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. 

За його словами, йдеться про позиції, які передбачені програмою «Зброя перемоги».

"Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію", - пояснив глава уряду.

Шмигаль зазначив, що Мінекономіки разом з Міноборони, Мінфіном та Мінстратегпромом мають розробити відповідні законодавчі зміни.

"Це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані. Це допоможе бізнесу активніше розвивати цей напрямок, а державі — вчасно та ритмічно отримувати нове озброєння", - додав прем'єр-міністр.

  • Відповідно до Бюджетного кодексу, до захищених статей належать оплата праці працівників бюджетних установ, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування державного (місцевого) боргу, поточні трансферти місцевим бюджетам та ін.
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