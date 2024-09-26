Укренерго: у п’ятницю відключень світла не прогнозують

Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денний час – з 10.00 по 16.00.

У п’ятницю, 27 вересня, заходи обмеження енергоспоживання не планують.

Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денний час.

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