Укренерго: у п’ятницю відключень світла не прогнозують

У п’ятницю, 27 вересня, заходи обмеження енергоспоживання не планують.
Про це повідомило Укренерго.
Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денний час – з 10.00 по 16.00.
- Вночі 26 вересня Росія атакувала безпілотниками енергооб’єкти в кількох областях України.
- Унаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Зокрема, через бойові дії сталися нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Івано-Франківській областях.