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Укренерго: у п’ятницю відключень світла не прогнозують

Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денний час.

Укренерго: у п’ятницю відключень світла не прогнозують
Київ
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 27 вересня, заходи обмеження енергоспоживання не планують.

Про це повідомило Укренерго.

Українців закликали користуватись потужними електроприладами у денний час – з 10.00 по 16.00.

  • Вночі 26 вересня Росія атакувала безпілотниками енергооб’єкти в кількох областях України.
  • Унаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Зокрема, через бойові дії сталися нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Івано-Франківській областях.
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