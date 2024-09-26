ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України у наступному році із 6% до 4,7%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання ВВП України в 2024 році на 3%, але погіршив його на 2025 рік із 6% до 4,7%, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на звіт банку.

"Знищення потужностей і об'єктів генерації та передачі електроенергії негативно впливає на українську економіку і вже перервало чотири квартали суттєвого зростання ВВП. З огляду на це, банк знизив свій прогноз зростання для України на 2025 рік до 4,7% порівняно з 6% у травневому звіті", - йдеться у звіті.

Водночас оновлений прогноз ЄБРР оптимістичніший, ніж уряду України (2,7%), МВФ (2,5-3,5%) і Національного банку (4,1%).

Як пояснив регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", банк очікує наступного року поліпшення справ в енергетиці та оборонно-промисловому комплексі (ОПК).

"Ми вважаємо, що ситуація з енергопостачанням покращиться порівняно з цим роком. (...) Наразі докладається багато зусиль для поліпшення ситуації, які, ймовірно, принесуть результати наступного року. Крім того, нещодавно ЄС оголосив про збільшення підтримки для збільшення внутрішніх потужностей і експорту електроенергії в Україну", - сказав він.

Як очікують у ЄБРР, у 2025 році ситуація з постачанням електроенергії буде набагато кращою, що зі свого боку вплине на внутрішнє виробництво.

"Водночас, як ми вже бачили цього року, чорноморський коридор працює на експорт української продукції, військове виробництво набирає обертів, і все це може призвести до кращих результатів наступного року", - констатував Богов.