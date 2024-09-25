Експортер зерна, якого звинуватили в ухиленні від сплати податків, визнав провину та відшкодував 8 млн грн збитків

Встановлено, що експортер намагався вивезти з одеського порту зерно без відповідних документів про походження.

В рамках розслідування детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області за фактом ухилення від сплати податків експортер зернових відшкодував до бюджету понад 8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Столична компанія була зареєстрована у серпні 2022 року та за два роки експортувала товару майже на 2 млрд грн, сплативши лише 7 млн грн податків.

Встановлено, що експортер намагався вивезти з одеського порту зерно без відповідних документів про походження. Компанія не відобразила у податкових деклараціях його отримання та відповідно не сплатила необхідні податки.

Детективи БЕБ провели ряд слідчих дій, що стосувалися виключно вантажу, та отримали докази ухилення від сплати податків.

Водночас експортер, намагаючись уникнути відповідальності, заявив про тиск з боку БЕБ та затримку судна. Однак вже за тиждень визнав свою провину та відшкодував завдані державі збитки. До бюджету надійшло понад 8 млн грн.

Наразі слідство триває.