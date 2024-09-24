​Уряд РФ прогнозує скорочення доходів від нафти та газу упродовж наступних трьох років

Нафтогазові доходи Росії скоротяться на 14% з 2024 по 2027 рік.

Російський уряд прогнозує зниження доходів від нафти і газу протягом наступних трьох років через зниження цін на енергоносії та більш м'який податковий режим для “Газпрому”.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Згідно з проектом трирічного бюджету, нафтогазові доходи скоротяться на 14% з 2024 по 2027 рік.

Згідно з проектом прогнозів, підготовленим російським урядом, наступного року нафтова і газова промисловість РФ сплатить в бюджет 10,94 трильйона рублів (118 мільярдів доларів) податків. Це було б на 3,3% менше, ніж прогноз на 2024 рік. Очікується, що річна виручка продовжить знижуватися в наступні два роки, досягнувши 9,77 трильйона рублів у 2027 році.

Останні прогнози щодо зниження доходів відображають ослаблення глобальних енергетичних ринків. Згідно з документами, з якими ознайомилася агенція Bloomberg, середня експортна ціна російської нафти з наступного року впаде нижче 70 доларів за барель. Також очікується, що середні контрактні ціни на національний експорт газу зменшаться до 2027 року.

Згідно з прогнозами, у довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит зменшиться, а відновлювана енергетика стане більш популярною.

Іншим фактором, який сприяє прогнозованому скороченню доходів від нафти і газу для бюджету Росії наступного року, є план зняття додаткового податкового тягаря з “Газпрому”, який протягом тривалого часу був основним джерелом грошових коштів для уряду.

Після вторгнення в Україну “Газпром” скоротив більшу частину свого трубопровідного експорту до Європи, яка раніше була його найбільшим зовнішнім ринком. Це рішення призвело до збитків за підсумками 2023 року. Тим не менш, уряд ввів несподіваний податок на видобуток газу для виробника, очікуючи отримувати додаткові 50 мільярдів рублів від компанії щомісяця в період між 2023 і 2025 роками.

Згідно з документами, зараз існує план зменшення податкового тягаря для “Газпрому”. Згідно з підрахунками Bloomberg, це скоротить податкові надходження Росії від видобутку газу більш ніж на 30% порівняно з роком раніше до трохи більше 1 трильйона рублів у 2025 році.

Нагадаємо, російський експорт нафтопродуктів відновився в першій половині вересня завдяки зростання потоків дизельного палива та мазуту на тлі покращення темпів переробки.