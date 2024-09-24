Мінфін розмістив облігації на майже 17,8 млрд гривень

Міністерство фінансів 24 вересня розмістило облігації на майже 17,8 млрд гривень в еквіваленті.

Як повідомила пресслужба Мінфіну, на аукціони виставили гривневі і доларові ОВДП.

облігації

Щодо гривневих, то найбільший дохід принесли облігації терміном на 2 роки під 15,59% - 6,124 млрд грн. на другому місці - ОВДП терміном на 3,2 року під 16,6% - 4,972 млрд грн.

242 мільйони виручили від облігацій терміном на 3,5 року під 16,8%, а 109 млн грн - від ОВДП на 1,1 року під 14,62.

Однорічні доларові облігації під 4,66% принесли у держскарбницю 153 млн грн.