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​Шведський виробник оборонного обладнання Saab хоче розмістити в Україні свої потужності

Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про "способи організації місцевого виробництва", але угода ще не укладена.

​Шведський виробник оборонного обладнання Saab хоче розмістити в Україні свої потужності
​Шведський виробник оборонного обладнання Saab
Фото: www.telegraf.lv

Шведська компанія Saab розглядає можливість розмістити своє виробництво в Україні для підтримки розвитку незалежних оборонних можливостей, передає Reuters із посиланням на генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало різке зростання попиту на військову техніку, низка західних виробників розглядають можливість розміщення виробництва в нашій державі.

"Ми маємо допомогти Україні наростити незалежний потенціал та можливості, тому нам необхідно налагодити партнерство з українською промисловістю, а також із українською промисловістю, яка перебуває за межами", — заявив Йоханссон.

За його словами, Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про "способи організації місцевого виробництва", але угода ще не укладена. Йоханссон вбачає потенціал у виробництві безпілотників, також наша держава могла б стати постачальником деталей для боєприпасів та зробити внесок у розвиток сенсорних технологій.

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