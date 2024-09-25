​Шведський виробник оборонного обладнання Saab хоче розмістити в Україні свої потужності

Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про "способи організації місцевого виробництва", але угода ще не укладена.

Шведська компанія Saab розглядає можливість розмістити своє виробництво в Україні для підтримки розвитку незалежних оборонних можливостей, передає Reuters із посиланням на генерального директора Saab Мікаеля Йоханссона.

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало різке зростання попиту на військову техніку, низка західних виробників розглядають можливість розміщення виробництва в нашій державі.

"Ми маємо допомогти Україні наростити незалежний потенціал та можливості, тому нам необхідно налагодити партнерство з українською промисловістю, а також із українською промисловістю, яка перебуває за межами", — заявив Йоханссон.

За його словами, Saab веде переговори з двома чи трьома компаніями про "способи організації місцевого виробництва", але угода ще не укладена. Йоханссон вбачає потенціал у виробництві безпілотників, також наша держава могла б стати постачальником деталей для боєприпасів та зробити внесок у розвиток сенсорних технологій.