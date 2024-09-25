Мін'юст подав позов про стягнення активів російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогора

Міністерство просить стягнути в дохід держави майно російських олігархів, а також активи компанії Rissa Investments Limited.

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування обмежень до підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова і компанії Rissa Investments Limited. Зокрема Міністерство просить стягнути в дохід держави їхнє майно.

Про це ідеться у повідомленні пресслужби Мін'юсту.

"25 вересня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування до Фрідмана Михайла Маратовича, Авена Петра Олеговича, Косогова Андрія Миколайовича та компанії «Rissa Investments Limited» санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, у тексті позову Мін’юст просить стягнути в дохід держави 82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування", 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА", якими опосередковано володіють підсанкційні російські олігархи.

Також Мін'юст просить стягнути в дохід держави 100% від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи". 100% частки статутного капіталу ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", ДП "НОВА.КОМ" та 3,343445 % від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО", якими опосередковано володіє компанія Rissa Investments Limited.

Як зазначають у міністерстві, Фрідман, Авен та Косогов є російськими бізнесменами, є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Компанія Rissa Investments Limited є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, Російської Федерації та Грузії та разом з компанією Rissa Investments Limited утворюють Групу компаній "Боржомі".