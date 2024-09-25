Rheinmetall отримав замовлення на мінометні снаряди від однієї з країн НАТО

Німецький оборонний концерн отримав замовлення на мінометні боєприпаси "для міжнародного клієнта НАТО".

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення від однієї з країн НАТО на постачання мінометних мін для збройних сил партнера Альянсу.

Про це повідомили на офіційному сайті концерну.

У повідомленні компанії ідеться, що одна з країн НАТО розмістила замовлення у технологічної групи Rheinmetall із Дюссельдорфа на виробництво мінометних снарядів "для збройних сил партнера по Альянсу".

Вартість замовлення, розміщеного на початку третього кварталу 2024 року, оцінюється в десятки мільйонів євро. Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. в Іспанії виготовить десятки тисяч мінометних снарядів різних типів.

Постачання почнеться влітку 2025 року і завершиться влітку 2026 року. Замовлення також включає різні додаткові послуги.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що планує збудувати щонайменше чотири заводи в Україні. Також компанія збудує збройовий завод вартістю 180 млн євро у Литві.