НБУ хоче запустити банк фінансової інклюзії, який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією

Така фінустанова забезпечуватиме доступ до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах.

Національний банк України представив концепцію нового типу фінансової установи - банку фінансової інклюзії (БФІ).

Про це розповів глава НБУ Андрій Пишний, передає "Укрінформ".

БФІ працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією для забезпечення доступу до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах. Такі банки зможуть надавати базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах та на звільнених територіях.

Якщо парламент підтримає законопроєкт №12044, Нацбанк дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію для створення нового типу банків.

"Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні", - пояснив Пишний.

Якщо акціонерні товариства відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам НБУ, то зможуть отримати статус банку фінансової інклюзії. Ці товариства повинні будуть надати НБУ, крім стандартних документів, трирічну стратегію і бізнес-план.