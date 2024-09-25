Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаЕкономікаФінанси

НБУ хоче запустити банк фінансової інклюзії, який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією

Така фінустанова забезпечуватиме доступ до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах.

НБУ хоче запустити банк фінансової інклюзії, який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією
Глава НБУ Андрій Пишний
Фото: Мінфін

Національний банк України представив концепцію нового типу фінансової установи - банку фінансової інклюзії (БФІ).

Про це розповів глава НБУ Андрій Пишний, передає "Укрінформ".

БФІ працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією для забезпечення доступу до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах. Такі банки зможуть надавати базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах та на звільнених територіях.

Якщо парламент підтримає законопроєкт №12044, Нацбанк дозволить акціонерним товариствам отримувати обмежену банківську ліцензію для створення нового типу банків.

"Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні", - пояснив Пишний.

Якщо акціонерні товариства відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам НБУ, то зможуть отримати статус банку фінансової інклюзії. Ці товариства повинні будуть надати НБУ, крім стандартних документів, трирічну стратегію і бізнес-план. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies