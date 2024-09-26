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Німеччина надасть 70 млн євро на підтримку української енергетики

Гроші виділяють на забезпечення українських міст теплоелектростанціями, котельнями, генераторами та сонячними системами.

Німеччина надасть 70 млн євро на підтримку української енергетики
Федеральна міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце
Фото: EPA/UPG

Бюджетний комітет НІмеччини затвердив зимовий пакет допомоги на 70 млн євро для підтримки української енергетики. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

На ці гроші закуплять для українських міст та громад менші теплоелектростанції, котельні, генератори та сонячні системи. 

Як зазначила федеральна міністерка розвитку Свенья Шульце, Росія хоче виснажити і вигнати українців своїми атаками на енергопостачання, а взимку тепло та електроенергія життєво необхідні для виживання людей в Україні. 

"Україна протистоїть цьому, але потребує підтримки. Німеччина та багато союзників твердо на їхньому боці. Ми підтримуємо Україну у відбудові енергопостачання в децентралізований спосіб, тому що тоді Росія не зможе її так просто знищити. Ця підтримка є соліданістю, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Тому що Україна також захищає нашу безпеку в Європі та в Німеччині у цій війні", – наголосила міністерка. 

Допомога надходитиме громадам, енерго- і теплопостачання яких суттєво пошкоджені через російські атаки. Особливу увагу приділятимуть тим, які прийняли переселенців.

"Громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні установи отримують більш безпечне та незалежне енергопостачання", – йдеться у повідомленні. 

ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма  використовуватимуть ці кошти для підтримки шкіл і медичних центрів, а також пекарень, які забезпечують базове харчування.

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