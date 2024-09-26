Німеччина надасть 70 млн євро на підтримку української енергетики

Бюджетний комітет НІмеччини затвердив зимовий пакет допомоги на 70 млн євро для підтримки української енергетики.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини.

На ці гроші закуплять для українських міст та громад менші теплоелектростанції, котельні, генератори та сонячні системи.

Як зазначила федеральна міністерка розвитку Свенья Шульце, Росія хоче виснажити і вигнати українців своїми атаками на енергопостачання, а взимку тепло та електроенергія життєво необхідні для виживання людей в Україні.

"Україна протистоїть цьому, але потребує підтримки. Німеччина та багато союзників твердо на їхньому боці. Ми підтримуємо Україну у відбудові енергопостачання в децентралізований спосіб, тому що тоді Росія не зможе її так просто знищити. Ця підтримка є соліданістю, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Тому що Україна також захищає нашу безпеку в Європі та в Німеччині у цій війні", – наголосила міністерка.

Допомога надходитиме громадам, енерго- і теплопостачання яких суттєво пошкоджені через російські атаки. Особливу увагу приділятимуть тим, які прийняли переселенців.

"Громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні установи отримують більш безпечне та незалежне енергопостачання", – йдеться у повідомленні.

ЮНІСЕФ і Всесвітня продовольча програма використовуватимуть ці кошти для підтримки шкіл і медичних центрів, а також пекарень, які забезпечують базове харчування.