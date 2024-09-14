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Естонія вже передала українській енергетиці понад 300 тонн гуманітарної допомоги

Серед гумдопомоги є транформатори, які встановлюють на заміну знищених Росією.

Естонія вже передала українській енергетиці понад 300 тонн гуманітарної допомоги
Президент Естонії Алар Каріс на одному зі зруйнованих російськими обстрілами енергетичних об’єктів
Фото: Міненерго

Естонія вже передала  українському енергосектору понад 300 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом на одному зі зруйнованих російськими обстрілами енергетичних об’єктів, де ознайомив естонську делегацію з нищівними наслідками ворожих атак.

"Ми дякуємо Естонії за 18 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 320 тонн, серед яких дуже цінні для нас трансформатори, встановлення яких на заміну зруйнованих ворогом дозволяє відновлювати електропостачання тисячам українських родин", – зазначив заступник міністра.

Він також нагадав, що Естонія уже внесла до Фонду підтримки енергетики України допомогу у розмірі 450 тис євро.

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