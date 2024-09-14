Міноборони допустило до експлуатації мобільні майстерні для ремонту озброєння

Рухомі реммайстерні виконані у двох варіантах: на базі пікапа та на шасі вантажівки.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання рухомі модулі технічного обслуговування українського виробництва, які призначені для ремонту озброєння та військової техніки у польових умовах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства.

Реммайстерні виконані у варіантах для ремонту негабаритних зразків ОВТ на базі пікапа-позашляховика, та на шасі вантажівки для виконання ремонтних робіт більшого масштабу на великих, складних вузлах та важких агрегатах габаритної бойової техніки та озброєння.

Фото: Міноборони Одна із кодифікованих рухомих реммайстерень

Рухомі реммайстерні ОВТ укомплектовані необхідним обладнанням для здійснення технічного обслуговування зразків озброєння та військової техніки, завантаження і розвантаження агрегатів вагою до 5 тонн, проведення контролю характеристик основних елементів, регулювання вузлів, агрегатів, механізмів та приводів управління. У польових умовах на базі реммайстерень фахівці-ремонтники можуть здійснювати діагностування та усунення несправностей електрообладнання, розбірно-складальні роботи.

Фото: Міноборони Усередині кодифікованої реммайстерні

Техніка обладнана для виконання широкого спектру слюсарних та металообробних робіт. Є необхідне устаткування для шиномонтажу, паяльних робіт, заправки балонів високого тиску, зарядки та обслуговування акумуляторних батарей, тощо. Усі цикли робіт організовані у комфортних для особового складу умовах та із необхідним для цього сучасними інструментами і обладнанням.

Мобільні реммайстерні ОВТ українського виробництва дозволяють виконувати більшість робіт у польових умовах, не витрачаючи часу і ресурсів на відправлення техніки для ремонту у тил та її повернення зі стаціонарних пунктів ремонту та обслуговування. За допомогою рухомих майстерень озброєння ремонтуватиметься і обслуговуватиметься у рази швидше.

Міноборони допустило нещодавно до постачання унікальну польову кухню-трансформер українського виробництва.