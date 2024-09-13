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Наглядова рада Укренерго призначила виконувачем обов’язків голови правління Олексія Брехта

Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

Наглядова рада Укренерго призначила виконувачем обов’язків голови правління Олексія Брехта
Олексій Брехт
Фото: Укренерго

З 5 вересня Наглядова рада НЕК “Укренерго” призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

У компанії він працює 23 роки, а загалом в енергетичному секторі – 25. Останні два роки Олексій Брехт був членом правління «Укренерго» та відповідав за експлуатацію, відновлення та розвиток мережі системи передачі.

“Головна задача на сьогодні – продовжуємо підготовку до опалювального сезону та відновлення об'єктів, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів”, – наголосив Олексій Брехт. 

 

Він зазначив, що “Укренерго” відіграє ключову роль в українській енергосистемі, тому забезпечувати її надійну роботу у складі європейської мережі ENTSO-E – головний пріоритет.

Також пресслужба повідомляє, що “Укренерго” зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі після російських атак і посилення її стійкості. 

Поглиблення інтеграції до європейського енергетичного простору – також серед цілей компанії. Адже це, за словами Брехта, запорука  підтримки у протистоянні енергетичному терору.

Брехт заявив, що компанія і надалі дотримуватиметься практик корпоративного управління за стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і чекатиме прозорого обрання незалежної Наглядової ради та призначення голови правління «Укренерго».

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