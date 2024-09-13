МАГАТЕ розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні

Місії розширять на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку АЕС.

У четвер, 12 вересня, група експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС, повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Ця підстанція нещодавно зазнала пошкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів російської федерації цивільної інфраструктури.

Цим візитом розпочалась практична реалізація домовленостей, що були досягнуті під час зустрічі 3 вересня президента України Володимира Зеленського та Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.

Експерти МАГАТЕ разом із представниками НАЕК «Енергоатом», НЕК «Укренерго» та Держатомрегулювання оглянули об’єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак. Також фахівці обговорили вплив обстрілів на безпеку роботи АЕС в Україні. За результатами роботи, представники місії МАГАТЕ підготували технічний звіт Генеральному директору Агентства.

Надійне зовнішнє електропостачання має важливе значення для забезпечення безпеки АЕС, а напади на електричну мережу створюють значні проблеми і ризики для безпеки атомних електростанцій.

“Рашисти змінили тактику і атакують об'єкти, які є надзвичайно важливими для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці і це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції”, – зазначив керівник “Енергоатому” Петро Котін.

Також у компанії зазначили, що тимчасово окупована Запорізька АЕС регулярно перебуває на межі блекауту: російські обстріли призводять до пошкоджень високовольтних електричних ліній, що тягне за собою часткову або повну втрату зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України. Запорізька АЕС пережила вже вісім повних і один частковий блекаут – аварії вдалося уникнути лише через справність і включення в роботу дизельгенераторів.

Протоколами до Женевських конвенцій передбачено, що військові атаки на АЕС та греблі є недопустимими і порушують норми гуманітарного права, створюючи додаткові страждання для цивільного населення. Однак країна-агресор продовжує цинічно ігнорувати як міжнародне право, так і резолюції Генеральної Асамблеї ООН, Ради керуючих та Генеральної конференції МАГАТЕ

Як зазначає пресслужба “Енергоатому”, спільними зусиллями країн-членів Агентства дії РФ з ядерного шантажу та терору цивільної інфраструктури мають бути припинені.