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Через обстріли росіян були знеструмлення в 11 областях

Понад 14 тисяч споживачів у одинадцяти областях залишилися без електроенергії.

Через обстріли росіян були знеструмлення в 11 областях
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Через російські обстріли понад 14 тисяч споживачів у одинадцяти областях залишилися без електроенергії.

Про це повідомили у Міненерго. 

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. 

У Дніпропетровській області унаслідок бойових дій без напруги залишались 2,4 тисячі споживачів, на ранок їх частково заживлено.

У Донецькій області через ворожі обстріли минулої доби знеструмлено 6,4 тисячі абонентів у 15 населених пунктах. Енергетики відновили електропостачання для 2,8 тисячі абонентів у 5 населених пунктах. На ранок залишаються без світла 127 населених пунктів – 83,6 тисячі абонентів.  

Через бойові дії у Запорізькій області без напруги 3,7 тисячі споживачів у 5 населеному пункті.

На Миколаївщині через бойові дії знестркмлювалось 17,5 тисячі абонентів, на ранок усіх заживлено.

У Івано-Франківській області після обстрілу було знеструмлено 17 тисяч споживачів, їх частково заживлено.

На Сумщині загалом без електропостачання залишаються 13,1 тисячі абонентів у 118 населених пунктах.  

Усього на ранок на Харківщині через бойові дії без напруги 46,6 тисячі споживачів у 99 населених пунктах.

На Херсонщині залишаються без світла понад 25 тисяч абонентів у 45 населених пунктах. У м. Херсон без електропостачання понад 10 тисяч абонентів. 

На Чернігівщині з технологічних причин без напруги 572 споживачі у одному населеному пункті.Через бойові дії залишаються знеструмленими 1,9 тисячі споживачів у 31 населеному пункті. 

Сьогодні вночі російська армія атакувала дронами і ракетами. Ворог запустив шість ракет і 78 БпЛА. Захисники збили чотири ракети та 66 дронів. Ще вісім БпЛА втрачені локаційно. 

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