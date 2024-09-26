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Українцям надсилають фейкові повідомлення нібито від імені ДСНС і лякають "життям в екстрених умовах"

Акаунти, з яких приходять ці повідомлення, видаляються через декілька годин.

Українцям надсилають фейкові повідомлення нібито від імені ДСНС і лякають "життям в екстрених умовах"
Ілюстративне фото

Українцям у месенджери приходять повідомлення нібито від імені ДСНС України про начебто серйозні перебої з електроенергією та водопостачанням у Сумській області через ворожі обстріли.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Людей лякають, що електрики і води не буде протягом трьох тижнів. Також зловмисники закликають жителів Сумщини придбати все необхідне "для життя в екстрених умовах".

У ЦПД заявили, що Держслужба України з надзвичайних ситуацій не займалася такою розсилкою, повідомлення фейкові. 

"Крім того, акаунти, з яких надсилаються ці повідомлення, видаляються через декілька годин, що вказує на організовану дезінформаційну кампанію. Такі фейки поширюються для того, щоб створити паніку серед населення, викликати недовіру до офіційних джерел та дезорієнтувати українців у період війни", - наголосили у Центрі протидії дезінформації.

  • Цього місяця у телеграмі з’явилось щонайменше вісім фейкових чатботів, які імітують головного бота української розвідки.
  • Днями Telegram-канали поширили фейкову інформацію, зроблену нібито від імені очільника Донецької ОВА, щодо протестів проти ЗСУ у місті Покровськ.
  • Нещодавно в Україні викрили російську "фабрику фейків", якою курує заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.
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