Росія вдарила по Харкову КАБами, є поранені

Один КАБ влучив у приватний житловий будинок у Київському районі.

Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один КАБ влучив у приватний житловий будинок у Київському районі.

"Ще два удари, попередньо, - в лісовому масиві. Огляд триває... Один з КАБів влучив у землю, пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку", - додав очільник області.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про трьох поранених.

"Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями", - зазначив Терехов.