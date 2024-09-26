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Росія вдарила по Харкову КАБами, є поранені

Один КАБ влучив у приватний житловий будинок у Київському районі. 

Росія вдарила по Харкову КАБами, є поранені
наслідки обстрілу Харкова 24 вересня 2024 року

Росія атакувала Харків керованими авіабомбами.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, один КАБ влучив у приватний житловий будинок у Київському районі. 

"Ще два удари, попередньо, - в лісовому масиві. Огляд триває... Один з КАБів влучив у землю,  пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. Горить дах будинку", - додав очільник області.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про трьох поранених.

"Маємо попередню інформацію про трьох постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Всі троє з осколковими пораненнями", - зазначив Терехов.

  • Вдень 24 вересня ворог знову почав завдавати ударів КАБами по Харкову. Під бомбардуванням опинилися житлові райони міста. Загинули 5 людей.
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