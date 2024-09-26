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​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
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​Німеччина збільшила обсяг військової допомоги Україні на 400 млн євро

Загалом цьогоріч Берлін запланував для нашої держави близько 8 мільярдів євро допомоги.

​Німеччина збільшила обсяг військової допомоги Україні на 400 млн євро
прапор Німеччини
Фото: EPA/UPG

Німеччина збільшила обсяг військової допомоги Україні на 400 млн євро.

Про це йдеться на сайті німецького уряду за підсумками зустрічі учасників Ukraine Compact на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки Києва, що дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, а також танки, безпілотники, боєприпаси і запасні частини.

У ФРН вважають, що це дозволить "ефективно посилити українські Збройні сили у захисті своєї країни".

  • Цього місяця ЗМІ поширили лист німецького Міністерства фінансів, у якому йшлося про гостру потребу виділення додаткових коштів для України.
  • Загалом допомога від ФРН у 2024 році була запланована в розмірі близько 8 мільярдів євро.
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