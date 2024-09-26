Загалом цьогоріч Берлін запланував для нашої держави близько 8 мільярдів євро допомоги.

Німеччина збільшила обсяг військової допомоги Україні на 400 млн євро.

Про це йдеться на сайті німецького уряду за підсумками зустрічі учасників Ukraine Compact на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки Києва, що дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, а також танки, безпілотники, боєприпаси і запасні частини.

У ФРН вважають, що це дозволить "ефективно посилити українські Збройні сили у захисті своєї країни".