Німеччина збільшила обсяг військової допомоги Україні на 400 млн євро.
Про це йдеться на сайті німецького уряду за підсумками зустрічі учасників Ukraine Compact на полях 79-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки Києва, що дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, а також танки, безпілотники, боєприпаси і запасні частини.
У ФРН вважають, що це дозволить "ефективно посилити українські Збройні сили у захисті своєї країни".
- Цього місяця ЗМІ поширили лист німецького Міністерства фінансів, у якому йшлося про гостру потребу виділення додаткових коштів для України.
- Загалом допомога від ФРН у 2024 році була запланована в розмірі близько 8 мільярдів євро.