У жовтні Байден скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

У жовтні в Німеччині пройде зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомив предидент США Джо Байден після того,як оголосив про пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів.
"Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – сказав він.
- Востаннє засідання "Рамштайн" відбувалося на початку вересня. Тоді у ньому вперше особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Тоді президент назвав головні потреби України, серед яких зброя, підтримка і швидка доставка пакетів військової допомоги.
- Згодом Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".
- Допомогу виділили чи пообіцяли США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Швеція, Іспанія.