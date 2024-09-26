У жовтні Байден скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

У жовтні в Німеччині пройде зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив предидент США Джо Байден після того,як оголосив про пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів.

"Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – сказав він.