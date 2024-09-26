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У жовтні Байден скликає "Рамштайн" на рівні лідерів

Зустріч пройде у Німеччині.

У жовтні Байден скликає "Рамштайн" на рівні лідерів
Фото: EPA/UPG

У жовтні в Німеччині пройде зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомив предидент США Джо Байден після того,як оголосив про пакет військової допомоги на майже 8 мільярдів доларів. 

"Наступного місяця я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – сказав він. 

  • Востаннє засідання "Рамштайн" відбувалося на початку вересня. Тоді у ньому вперше особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Тоді президент назвав головні потреби України, серед яких зброя, підтримка і швидка доставка пакетів військової допомоги. 
  • Згодом Рустем Умєров підсумував, яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі "Рамштайн".
  • Допомогу виділили чи пообіцяли США, Великобританія, Канада, Нідерланди, Швеція, Іспанія. 
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