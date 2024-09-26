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Профспілки в Іспанії сьогодні протестуватимуть, вимагаючи скорочення робочого часу

Роботодавці чинять опір цьому, стурбовані зростанням втрат.

Профспілки в Іспанії сьогодні протестуватимуть, вимагаючи скорочення робочого часу
Фото: EPA/UPG

Сьогодні в Іспанії відбудуться протести, які очолили профспілки, з вимогами досягти угоди між урядом і бізнес-сектором про скорочення робочого часу на тлі опору роботодавців, стурбованих зростанням витрат, пише Reuters.

Соціалісти прем'єр-міністра Педро Санчеса намагаються переконати бізнес погодитися на план зі скорочення робочого тижня на 2,5 години з 40 годин, що, за їхніми словами, підвищить продуктивність.

Колишній голова Європейського центрального банку Маріо Драгі заявив, що Європейський Союз повинен усунути розрив у продуктивності між своїми державами-членами, щоб не відставати від економічних суперників Сполучених Штатів і Китаю. Економіст підготував звіт для Європейської комісії.

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За словами джерела, яке бере участь у переговорах, щоб забезпечити підтримку роботодавців, уряд запропонував бонус при наймі для малих підприємств із кількістю працівників менше 10, щоб компенсувати скорочення робочого часу при збереженні того самого рівня обслуговування.

Мадрид може схвалити скорочення без консенсусу до кінця 2024 року.

Пропозиція розраховує робочий тиждень на річній основі, тому працівники в секторах, де важко адаптувати зміни, наприклад, сектор гостинність, можуть накопичувати години, які пізніше відкомпенсують як відпустки.

  • Іспанці працюють більше, ніж більшість європейців. Згідно з даними Євростату, у 2023 році середня тривалість робочого тижня в Іспанії становила 36,4 години, тоді як середній показник для Європейського Союзу становив 36,1 години.
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