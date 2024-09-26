США оголосили нову допомогу Україні на $7,9 млрд: ППО, дрони і нові далекобійні авіабомби

Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписують безпекову угоду після двосторонньої зустрічі на пол

США у четвер оголосили про значну оборонну підтримку на загальну суму в $7,9 млрд для України та запровадження санкцій проти Росії, спрямованих на подальше обмеження здатності фінансувати агресію. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. Він подякував американському президентові Джо Байдену, Конгресу і обом його партіям та всьому американському народу за це рішення.

Президент Зеленський назвав Штати найближчим союзником та висловив вдячність за те, що вдалося знайти спосіб виділити залишок безпекової допомоги Україні. Відповідне повідомлення опублікували в Telegram Зеленського.

"Я вдячний Сполученим Штатам за надання найважливіших засобів для захисту наших людей. Додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу «повітря – земля», а також кошти для зміцнення оборонно-промислової бази України", – сказав президент.

Зеленський вважає, що "Україна та Сполучені Штати залишаються близькими союзниками, відданими захисту свободи, людського життя та спільної безпеки в Європі та за її межами". Він додав, що Україна завжди цінували потужну двопартійну підтримку у Сполучених Штатах та серед американців. Це повідомлення пролунало на тлі претензій спікера Палати представників, республіканця Джонсона стосовно поїздки Зеленського на збройний завод до Пенсильванії – хиткого штату. На думку політика, ця поїздка є втручанням у вибори, бо на ній були лише представники Демократичної партії, а не Республіканської.

У Білому домі уточнили, що Байден розпорядився надати Україні решту американської зброї та обладнання на суму 5,5 мільярда доларів, які раніше схвалив Конгрес. Окремо дадуть 2,4 мільярда доларів через так звану Ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечить українців засобами протиповітряної оборони, безпілотниками та іншою зброєю, що в довгостроковій перспективі допоможе задовольнити її військові потреби.

"Щоб посилити можливості України для нанесення дальнього удару, я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW) (це крилата авіаційна бомба – ред.)", – цитує Байдена сайт Білого дому.

За даними Wall Street Journal, застосовувати ці ракети Україна зможе лише по цілях на власній території.

Байден сказав, що сьогоднішня допомога доводить: "США постачатимуть Україні те, що потрібно для її перемоги у війні".

Стосовно підготовки додаткових пілотів для F-16 Байден уточнив, що 18 фахівців навчать протягом наступного року.

Санкції стосуються глобальної мережі криптовалют, яка сприяла ухиленню Росією від обмежувальних заходів та відмиванню коштів.