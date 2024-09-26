ФБР перевіряє, чи компанія з Силіконової долини передавала Китаю секретну інформацію

Каліфорнійська компанія Hone Capital була заснована в 2015 році з початковим капіталом у 115 мільйонів доларів від китайської групи прямих інвестицій.

ФБР розслідує, чи американський фонд венчурного капіталу, який використовував китайські гроші, щоб стати одним із найплідніших ранніх інвесторів Кремнієвої долини, дозволив Пекіну отримати комерційні секрети технологічних стартапів.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Каліфорнійська компанія Hone Capital, яка була заснована в 2015 році з початковим капіталом у 115 мільйонів доларів від китайської групи прямих інвестицій, інвестувала в 360 технологічних стартапів у США менше ніж за три роки. Це включало придбання часток виробника безпілотних автомобілів Cruise, платіжної групи Stripe та аерокосмічної компанії Boom.

ФБР перевіряє, чи отримав Hone Capital доступ до інформації про технології, фінанси або клієнтів стартапів на користь свого пекінського власника або китайської влади, повідомили кілька джерел.

За їхніми словами, під час інтерв’ю ФБР було висловлено занепокоєння, що деякі з портфельних компаній фонду уклали контракти на надання послуг уряду США, і що Hone міг отримати часткове фінансування від китайського уряду.

Розслідування розпочалося на тлі посилення геополітичної напруженості між США та Китаєм, що вразила венчурну індустрію Кремнієвої долини, яка протягом багатьох років вітала китайські інвестиції. Нещодавно влада США попередила підприємців про необхідність остерігатися іноземного шпигунства.