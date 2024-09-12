Ексофіцер ЦРУ отримав 10 років за гратами за шпигунство на користь Китаю

Вирок став результатом угоди про визнання провини, підсудний уникнув більш тривалого терміну.

71-річного колишнього офіцера ЦРУ Олександра Юк Чінг Ма засудили до десяти років ув'язнення. У травні він отримав вирок за шпигунство на користь Китаю, пише DW.

Ма є громадянином США, який народився в Гонконзі, його вперше заарештували в серпні 2020 року.

Вирок став результатом угоди про визнання провини, повідомило Міністерство юстиції США. Підсудний уникнув більш тривалого терміну, визнавши свою роль у передачі секретної інформації Шанхайському бюро державної безпеки (SSSB).

Ма працював у ЦРУ з 1982 по 1989 рік. Його звинуватили у змові з родичем, який також працював на агентство, для передачі “великого обсягу” інформації про національну оборону китайським шпигунам в обмін на 50 тисяч доларів у 2001 році.

Через два роки Ма подав заявку на роботу лінгвіста в офісі ФБР на Гаваях. “ФБР, знаючи про зв’язки Ма з (китайською) розвідкою, найняло Ма, аби мати змогу моніторити та розслідувати його діяльність та контакти із SSSB”, ‒ повідомило Міністерство юстиції.

Чоловік працював у ФБР на неповну ставку між 2004 та 2012 роки.