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Ексофіцер ЦРУ отримав 10 років за гратами за шпигунство на користь Китаю

Вирок став результатом угоди про визнання провини, підсудний уникнув більш тривалого терміну.

Ексофіцер ЦРУ отримав 10 років за гратами за шпигунство на користь Китаю
Фото: telegraph.co.uk

71-річного колишнього офіцера ЦРУ Олександра Юк Чінг Ма засудили до десяти років ув'язнення. У травні він отримав вирок за шпигунство на користь Китаю, пише DW.

Ма є громадянином США, який народився в Гонконзі, його вперше заарештували в серпні 2020 року.

Вирок став результатом угоди про визнання провини, повідомило Міністерство юстиції США. Підсудний уникнув більш тривалого терміну, визнавши свою роль у передачі секретної інформації Шанхайському бюро державної безпеки (SSSB).

Ма працював у ЦРУ з 1982 по 1989 рік. Його звинуватили у змові з родичем, який також працював на агентство, для передачі “великого обсягу” інформації про національну оборону китайським шпигунам в обмін на 50 тисяч доларів у 2001 році.

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Через два роки Ма подав заявку на роботу лінгвіста в офісі ФБР на Гаваях. “ФБР, знаючи про зв’язки Ма з (китайською) розвідкою, найняло Ма, аби мати змогу моніторити та розслідувати його діяльність та контакти із SSSB”, ‒ повідомило Міністерство юстиції.

Чоловік працював у ФБР на неповну ставку між 2004 та 2012 роки.

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