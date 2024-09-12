Затвердження результатів виборів у США пройде за посилених заходів безпеки

Секретна служба відповідатиме за те, щоб штурм Капітолію не повторився.

Департамент внутрішньої безпеки США визначив засідання Конгресу 6 січня 2025 року, на якому буде офіційно затверджено результати президентських виборів, "подією національного масштабу, що вимагає особливого захисту".

Як пояснює Reuters, таке формулювання означає, що федеральний уряд та місцева влада можуть спрямовувати будь-які ресурси на проведення безпекової операції під час роботи парламенту. Відповідальною за розробку та дотримання плану безпеки призначено Секретну службу США.

Такі заходи потрібні для того, щоб уникнути повторення сценарію 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Дональда Трампа у Вашингтоні узяв Капітолій штурмом, вимагаючи не визнавати Джо Байдена переможцем виборів. Попри заворушення, Конгрес виконав своє завдання і затвердив обрання Байдена.