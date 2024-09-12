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ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов

Група хоче, щоб основою миру стала червнева пропозиція США.

ХАМАС заявив про готовність до припинення вогню без нових умов
Фото: EPA/UPG

Угруповання ХАМАС стверджує, що підтримує негайне припинення вогню у Смузі Гази та звільнення заручників, якщо сторони не висуватимуть нових умов.

Як пише Reuters, свою позицію перемовники від палестинської групи у середу озвучили посередникам - прем'єр-міністру Катару Шейху Мохаммеду аль-Тані та керівнику розвідки Єгипту Аббасу Камелю під час зустрічі у Досі. Напряму з Ізраїлем ХАМАС переговорів не веде.

Мирні перемовини опинилися на межі зриву через намір Ізраїлю залишити за собою контроль над "філадельфійським коридором" - вузькою смугою уздовж кордону Гази із Єгиптом. ХАМАС наполягає, що основою для миру має бути пропозиція США, озвучена у червні президентом Джо Байденом - там про коридор не йшлося. 

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