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Ізраїль атакував гуманітарну зону Смуги Гази. Десятки людей загинули та отримали поранення

Міноборони країни стверджує, що там переховувалися терористи. 

Ізраїль атакував гуманітарну зону Смуги Гази. Десятки людей загинули та отримали поранення
Південь Смуги Гази. 3 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок сьогоднішніх ударів Ізраїлю по півдню Смуги Гази. Ще близько 60 людей були поранені. Удари припали на гуманітарну зону, пише BBC з посиланням на керовану ХАМАСом владу. 

Ізраїль стверджував, що ціллю атаки був операційний центр бойовиків ХАМАС. Також він заявив, що вжив заходів для мінімізації ризиків для цивільних. 

У повідомленні ізраїльського Міноборони ідеться, що були атаковані "важливі терористи ХАМАСу, які діяли в командно-контрольному центрі, розташованому в гуманітарній зоні в Хан-Юнісі".

"Перед ударом було вжито багато заходів для зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням високоточних боєприпасів, повітряним спостереженням та додатковими засобами", – додав речник.

За словами місцевих, трьох ударів зазнало наметове містечко з переміщеними особами в гуманітарній зоні на захід від міста Хан-Юніс. Внаслідок ударів утворилися величезні вирви. Атаку провели близько опівночі. 

Тутешня влада, яка керована ХАМАС, повідомила журналістам, що під завалами залишалися люди. Вона заперечує, що терористи умисно розташовувалися серед цивільних. 

Хан-Юніс став прихистком для тисяч переміщених унаслідок війни палестинців. 

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