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У США викрили групу "Терорграм", яка планувала спровокувати расову війну

Не надто приємні новини для тих, хто захищає Telegram від звинувачень спецслужб.

У США викрили групу "Терорграм", яка планувала спровокувати расову війну
Фото: EPA/UPG

Прокуратура США у Каліфорнії висунула звинувачення на адресу двох чоловіків у використанні спільноти в мережі Telegram для закликів до насильства та просування ідеології білого супрематизму.

Як пише BBC, зловмисники були адміністраторами групи під назвою "Терорграм", у якій публікували інструкції для здійснення злочинів на основі ненависті. Кінцевою їхньою метою була організація масових заворушень, які вони називали "расовою війною".

Звинувачення стверджує, що чоловіки пропагували переконання у "вищості білої раси" та необхідності насильства "для створення білої етнодержави".

За допомогою месенджера злочинці надсилали своїм прихильникам вказівки щодо створення вибухівки, а також списки осіб для організації вбивств. Декілька резонансних нападів, як вважають правоохоронці, були здійснені саме за сприяння "Терорграму": йдеться щонайменше про стрілянину в барі для ЛГБТК+ спільноти у Словаччині та атаку з ножем у Туреччині.  

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