У США викрили групу "Терорграм", яка планувала спровокувати расову війну

Прокуратура США у Каліфорнії висунула звинувачення на адресу двох чоловіків у використанні спільноти в мережі Telegram для закликів до насильства та просування ідеології білого супрематизму.
Як пише BBC, зловмисники були адміністраторами групи під назвою "Терорграм", у якій публікували інструкції для здійснення злочинів на основі ненависті. Кінцевою їхньою метою була організація масових заворушень, які вони називали "расовою війною".
Звинувачення стверджує, що чоловіки пропагували переконання у "вищості білої раси" та необхідності насильства "для створення білої етнодержави".
За допомогою месенджера злочинці надсилали своїм прихильникам вказівки щодо створення вибухівки, а також списки осіб для організації вбивств. Декілька резонансних нападів, як вважають правоохоронці, були здійснені саме за сприяння "Терорграму": йдеться щонайменше про стрілянину в барі для ЛГБТК+ спільноти у Словаччині та атаку з ножем у Туреччині.
- Викриття злочинної мережі сталося на тлі дискусії щодо ролі Telegram у діяльності терористів. Засновника месенджера Павла Дурова у Франції звинувачують в сприянні злочинам через відсутність на платформі модерації.
- Переважна більшість українців виступають проти блокування Telegram, але згодні, що мережу потрібно контролювати.