Суд у Нідерландах заочно ув'язнив двох пакистанців за погрози на адресу лідера праворадикалів

Угоди про екстрадицію з азійською країною у королівства немає.

Двоє політичних лідерів із Пакистану отримали від нілерландського суду тюремні вироки через погрози фізичної розправи над очільником партії-переможниці парламентських виборів у королівстві Ґертом Вілдерсом.

Як повідомляє Reuters, до 14 років за ґратами засуджено 56-річного громадянина Пакистану, а 29-річний представник цієї азійської країни мав би перебувати у в'язниці чотири роки. Обидва визнані винними у закликах до терористичної діяльності з метою вбивства Вілдерса. Суд не розкрив ані імена, ні посади зловмисників, процес відбувався заочно. Нідерланди та Пакистан не мають угоди про екстрадицію.

Ґерт Вілдерс відомий своєї різкою націоналістичною та антиісламістською риторикою. Через численні погрози на його адресу упродовж останніх 20 років політик перебуває під захистом державної охорони.