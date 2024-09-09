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На кордоні з Йорданією терорист убив трьох ізраїльтян. Це перший теракт в цій місцевості за час нового спалаху війни з ХАМАС

Нападника вбили. 

Троє ізраїльських чоловіків були вбиті на переході на мосту Алленбі між Західним берегом та Йорданією. Напад кваліфікували як теракт, пише Times.

Це перший теракт на кордоні з Йорданією за час нового спалаху війни між Ізраїлем та ХАМАС, що триває з минулої осені. За даними ізраїльського міністерства оборони, нападник на вантажівці приїхав з боку Йорданії, вийшов з авто і відкрив вогонь.

Відповідальність за напад взяла на себе Хезболла, пише Deutsche Welle

Фото: Times

Троє чоловіків – ймовірно, охоронців кордону – загинули. Жертвами назвали 61-річного Йоханана Щорі з поселення Маале-Ефраїм на Західному березі річки Йордан, 65-річного Юрія Бірнбаума з поселення Наама та Адріана Марсело Подсмесер із поселення Аріель.

Нападник – 39-річний Маєр Дхіб Хуссейн аль-Джазі. Міноборони Ізраїлю заявило, що його убили. 

Напад прокоментував ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу.

"Огидний терорист холоднокровно вбив трьох наших громадян на мосту Алленбі. Від імені уряду та від себе особисто я висловлюю співчуття родинам убитих", – сказав він.

Вантажівку нападника дослідили на наявність вибухівки. Після нападу Ізраїль закрив всі три пункти пропуску на кордоні з Йорданією. 

За даними газети, після теракту в Йорданії деякі люди вийшли на акції, схвалюючи масове вбивство, вчинене їхнім співгромадянином. Йорданія уклала з Ізраїлем мир тридцять років тому, але в країні велика кількість палестинського населення та періодично відбуваються антиізраїльські протести. 

  • Напад ХАМАС на Ізраїль минулого жовтня та подальша ізраїльська операція в Смузі Гази призвели до ще більшої напруги в регіоні. Домовитися про припинення вогню поки не вдається. За даними Deutsche Welle, Штати скоро готуються представити новий мирний план. 
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