Італія веде переговори щодо створення атомно-енергетичної компанії

Італія планує створити нову компанію для будівництва малих атомних реакторів. Вже ведуться офіційні попередні переговори з італійськими компаніями Ansaldo Nucleare SpA , Enel SpA і Newcleo Ltd..

Про це пише Bloomberg.

Це стане серйозним кроком для країни, яка десятиліттями забороняла атомну енергетику.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо заявив, що уряд країни прагне створити нову компанію з іноземним технологічним партнерством. Це незабаром дозволило б виробляти передову атомну енергію в Італії, не згадуючи жодної потенційно залученої компанії.

Компанія Ansaldo Energia розробляє атомні станції та пов’язані з ними технології. Newcleo розробляє невеликі агрегати, що працюють на перероблених ядерних відходах. А Enel є державним енергетичним гігантом.

Як повідомили у компанії Ansaldo, вони прагнуть зробити внесок у «виробництво недорогої, програмованої та екологічно чистої енергії» в Італії.

Тривають дискусії щодо міжнародного партнера, але остаточний вибір ще не зробили.

Уряд також працює над законодавчими змінами, які мають на меті відновити використання атомної енергії з новітніми доступними технологіями пізніше цього року.