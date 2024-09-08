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Італія веде переговори щодо створення атомно-енергетичної компанії

Країна хоче створити нову компанію для будівництва малих атомних реакторів

Італія веде переговори щодо створення атомно-енергетичної компанії
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба МАГАТЕ

Італія планує створити нову компанію для будівництва малих атомних реакторів. Вже ведуться офіційні попередні переговори з італійськими компаніями Ansaldo Nucleare SpA , Enel SpA і Newcleo Ltd..

Про це пише Bloomberg.

Це стане серйозним кроком для країни, яка десятиліттями забороняла атомну енергетику.

Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо заявив, що уряд країни прагне створити нову компанію з іноземним технологічним партнерством. Це незабаром дозволило б виробляти передову атомну енергію в Італії, не згадуючи жодної потенційно залученої компанії.

Компанія Ansaldo Energia розробляє атомні станції та пов’язані з ними технології. Newcleo розробляє невеликі агрегати, що працюють на перероблених ядерних відходах. А Enel є державним енергетичним гігантом.

Як повідомили у компанії Ansaldo, вони прагнуть зробити внесок у «виробництво недорогої, програмованої та екологічно чистої енергії» в Італії.

Тривають дискусії щодо міжнародного партнера, але остаточний вибір ще не зробили. 

Уряд також працює над законодавчими змінами, які мають на меті відновити використання атомної енергії з новітніми доступними технологіями пізніше цього року.

  • Раніше повідомляли про те, що уряд країни на чолі з Джорджею Мелоні планує таким чином зменшити викиди вуглекислого газу в повітря.
  • Італія заборонила виробництво та використання ядерної енергії після референдумів 1987 та 2011 років.
  • У1960-1970-х роках Італія побудувала чотири атомні електростанції і планувала розширення своїх ядерних потужностей. Але після аварії на Чорнобильській АЕС більшість італійців на національному референдумі висловилися за припинення субсидій на розробку нових реакторів. 
  • Намагався відновити ядерну енергетику країни експрем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. Він навіть ухваливши відповідний закон і розробив контракти на будівництво нових реакторів. Але 90% громадян країни висловилися на референдумі проти його ідеї.
  • Зараз опитування показують, що 37% італійців вважають ядерну енергетику корисною для країни за умови, якщо технологія буде безпечнішою. 25% респондентів категорично проти відновлення ядерної програми.
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