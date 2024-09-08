NYT: рейтинги Трампа і Гарріс майже зрівнялися

Рейтинги кандидатів на пост президента США Дональда Трампа і Камали Гарріс майже зрівнялися.

Як свідчать результати опитування, проведеного газетою The New York Times і Сієнським коледжем, Трамп випереджає Гарріс із 48% проти 47%.

Зазначається, що згідно із опитуванням, виборці вважають, що їм потрібно більше дізнатися про Гарріс, тоді як їхня думка щодо Трампа в основному визначена. Під час опитування 28% імовірних виборців сказали, що їм потрібна додаткова інформація про кандидатку від демократів, тоді як лише 9% сказали те саме про Трампа.

Також дебати між кандидатами у вівторок можуть стати вирішальним моментом у думці виборців, хоча обидва кандидати мають мізерні шанси перетягнути електорат.

Гарріс здобула прихильність деяких груп, які раніше не голосували б за Байдена. Це жінки, молоді виборці та латиноамериканці, але вона ще не досягла традиційної демократичної сили. Крім того, демократка продовжує боротися за прихильністьсеред виборців-латиноамериканців.

Демократи мають невелику перевагу у готовності до голосування: 91% демократів заявили, що вони підуть на виборчі дільниці. Серед республіканців таких 85%.

Історик, який вгадав результати 9 з 10 останніх виборів президента США, зробив ставку на Гарріс.