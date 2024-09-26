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Суд ЄС відхилив прохання каталонського сепаратиста Пучдемона щодо визнання його євродепутатом

Статус політика не визнали, оскільки він не склав присягу на дотримання іспанської конституції.

Суд ЄС відхилив прохання каталонського сепаратиста Пучдемона щодо визнання його євродепутатом
Карлес Пучдемон
Фото: EPA\UPG

Суд Європейського Союзу відхилив апеляцію лідерів каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона та Тоні Коміна, які обидва прагнули визнання членами Європейського парламенту після відмови в червні 2019 року.

Про це пише Reuters з посиланням на пресслужбу суду.

Попри те, що вони стали депутатами Європейського парламенту після виборів у 2019 році, їхній статус не визнали через те, що вони не склали присягу на дотримання іспанської конституції, що зазвичай відбувається в Мадриді і вимагається від новообраних членів Європарламенту перед вступом на посаду.

Рішення підтвердило попередній висновок Загального суду ЄС, який позбавив Пучдемона та Коміна імунітету як депутатів Європарламенту.

Жорді Турулл, генеральний секретар партії Пучдемона і Коміна Junts, яка виступає за незалежність Каталонії від Іспанії, заявив, що “політики продовжать боротьбу і наполягатимуть на праві, яке їм дало голосування”.

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Пучдемон втік з Іспанії в 2017 році, щоб уникнути судового переслідування після недовгого проголошення незалежності Каталонії, що спонукало Мадрид взяти прямий контроль над регіоном.

Коміна переобрали до Європарламенту на цьогорічних виборах у червні, але він знову відмовився скласти конституційну присягу в Мадриді.

  • Лідери сепаратистів обидва живуть у вигнанні. Рішення суду може відкрити двері для їхньої можливої екстрадиції до Іспанії.
  • У липні Верховний суд Іспанії підтримав ордери на арешт Пучдемона, Коміна та інших осіб, звинувачених у розтраті через невдалу спробу відділення регіону, постановивши, що нещодавній закон про амністію на них не поширюється.
  • На початку серпня Пучдемон повернувся до Барселони, поліція провела операцію з його пошуку, але вона була безрезультатною.
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