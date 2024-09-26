Також ворог вдарив дроном по Купʼянську.

Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

26 вересня російські окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий на Харківщині.

Як повідомила обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. через обстріли був поранений 78-річний чоловік.

Також у населеному пункті пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.

Ще росіяни вдарили дроном по Купʼянську, поранених тут немає. Постраждало і селище Ківшарівка. Тут зазнало руйнувань приміщення навчального закладу.

Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року