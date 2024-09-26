26 вересня російські окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий на Харківщині.
Як повідомила обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. через обстріли був поранений 78-річний чоловік.
Також у населеному пункті пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.
Ще росіяни вдарили дроном по Купʼянську, поранених тут немає. Постраждало і селище Ківшарівка. Тут зазнало руйнувань приміщення навчального закладу.
- На Харківщині мають примусово евакуювати дітей із частини Куп’янського району. Йдеться про 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах.