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Росіяни поранили жителя Купʼянська-Вузлового на Харківщині

Також ворог вдарив дроном по Купʼянську.

Росіяни поранили жителя Купʼянська-Вузлового на Харківщині
Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

26 вересня російські окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий на Харківщині.

Як повідомила обласна прокуратура, атаку зафіксували близько 16.30. через обстріли був поранений 78-річний чоловік. 

Також у населеному пункті пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди.

Ще росіяни вдарили дроном по Купʼянську, поранених тут немає. Постраждало і селище Ківшарівка. Тут зазнало руйнувань приміщення навчального закладу.

Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року
Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року
Харківщина після російського обстрілу 26 вересня 2024 року

  • На Харківщині мають примусово евакуювати дітей із частини Куп’янського району. Йдеться про 269 дітей з родинами, які проживають у 29 населених пунктах.
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