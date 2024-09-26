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США запровадили санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із Росією

У переліку - Cryptex і PM2BTC, а також пов'язаний із ними росіянин Сергій Іванов.

США запровадили санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із Росією
санкції проти РФ
Фото: rada.gov.ua

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти криптовалютних бірж, пов'язаних із Росією.

Як ідеться на сайті Мінфіну, у перелік потрапила PM2BTC — російський обмінник віртуальних валют, пов'язаний із громадянином РФ Сергієм Івановим, а також Cryptex — біржа, зареєстрована у Сент-Вінсенті і Гренадинах, яка працює в Росії.

Ці біржі допомагають Кремлю відмивати гроші.

Наприклад, Cryptex - це біржа під назвою International Payment Service Provider, яка надає фінансові послуги кіберзлочинцям і працює в секторі фінансових послуг економіки Російської Федерації. 

Cryptex рекламує свої послуги віртуальної валюти російською мовою та отримала понад 51,2 млн. доларів, які з'явилися від атак з використанням програм-вимагачів. 

PM2BTC сприяє відмиванню конвертованої віртуальної валюти (CVC), пов'язаної з програмами-вимагачами, надає послуги прямого обміну CVC на російські рублі з використанням фінансових установ, що перебувають під санкціями США, а ще сприяє ухиленню РФ від санкцій. Майже половина обмінної діяльності PM2BTC пов'язана з незаконною діяльністю.

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