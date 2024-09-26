Прикордонники виявили росіянина, який намагався нелегально дістатися Молдови

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та поліції виявили жителя Курщини, який намагався нелегально потрапити до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Правоохоронці затримали жителя Курщини та водія, який перевозив росіянина у схованці під багажним відсіком вантажівки, на ділянці автодороги Одеса-Рені.

За послугу водія вантажівки мешканець Курщини заплатив 1 тис. євро.

“Водія-переправника затримано, транспортний засіб вилучено. Відносно уродженця Курщини складено адмінпротокол”, - підсумували прикордонники.