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Прикордонники виявили росіянина, який намагався нелегально дістатися Молдови

Мешканець Курщини заплатив 1 тис. євро водію вантажівки. 

Прикордонники виявили росіянина, який намагався нелегально дістатися Молдови
Прикордонники виявили росіянина, який намагався нелегально дістатися Молдови
Фото: Скріншот з відео

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) та поліції виявили жителя Курщини, який  намагався нелегально потрапити до Молдови.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Правоохоронці затримали жителя Курщини та водія, який перевозив росіянина у схованці під багажним відсіком вантажівки, на ділянці автодороги Одеса-Рені. 

За послугу водія вантажівки мешканець Курщини заплатив 1 тис. євро. 

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“Водія-переправника затримано, транспортний засіб вилучено. Відносно уродженця Курщини складено адмінпротокол”, - підсумували прикордонники.

  • Чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку Дунай, затримали прикордонники Ізмаїльського загону.
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